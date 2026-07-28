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ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਜਾਣੋ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਰਬਪਤੀ।

CM Wealth Report
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 28, 2026 at 6:04 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 31 ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

5 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1,97,10,174 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (30,35,808 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।

CM Wealth Report: Where Does Punjab CM Bhagwant Mann Stand in Assets and Criminal Cases?
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ 5 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Etv Bharat)

ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ

ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 5.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿਰਫ਼ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੀ ਲੱਖਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

CM Wealth Report: Where Does Punjab CM Bhagwant Mann Stand in Assets and Criminal Cases?
ਪੰਜਾਬ ਬਨਾਮ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ (Etv Bharat)

ਇਹ ADR ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਹੈ

ਸ. ਨੰ.ਰਾਜਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
1.ਕਰਨਾਟਕਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ1413 ਕਰੋੜ+
2.ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ931 ਕਰੋੜ+
3.ਤਾਮਿਲਨਾਡੂਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ648 ਕਰੋੜ+
4.ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ332 ਕਰੋੜ+
5.ਨਾਗਾਲੈਂਡਭਤੀਜਾ ਰੀਓ46 ਕਰੋੜ+
6.ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ42 ਕਰੋੜ+
7.ਅਸਾਮਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ35 ਕਰੋੜ+
8ਤੇਲੰਗਾਨਾਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ30 ਕਰੋੜ+
9.ਪੁਡੂਚੇਰੀਐਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ27 ਕਰੋੜ+
10.ਝਾਰਖੰਡਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ25 ਕਰੋੜ+
11.ਮੇਘਾਲਿਆਕੋਨਰਾਡ ਕੋਂਗਕਲ ਸੰਗਮਾ14 ਕਰੋੜ+
12.ਤ੍ਰਿਪੁਰਾਮਾਣਿਕ ​​ਸਾਹਾ13 ਕਰੋੜ+
13.ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ13 ਕਰੋੜ+
14.ਬਿਹਾਰਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ11 ਕਰੋੜ+
15.ਗੋਆਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ9 ਕਰੋੜ+
16.ਗੁਜਰਾਤਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ8 ਕਰੋੜ+
17ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ7 ਕਰੋੜ+
18.ਸਿੱਕਮਪੀ. ਐਸ. ਤਮਾਂਗ6 ਕਰੋੜ+
19.ਕੇਰਲਵੀ. ਡੀ. ਸਤੀਸਨ6 ਕਰੋੜ+
20.ਹਰਿਆਣਾਨਾਇਬ ਸੈਣੀ5 ਕਰੋੜ+
21.ਦਿੱਲੀਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ5 ਕਰੋੜ+
22.ਉਤਰਾਖੰਡਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ4 ਕਰੋੜ+
23.ਮਿਜ਼ੋਰਮਲਾਲਡੂਹੋਮਾ4 ਕਰੋੜ+
24.ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈਂ3 ਕਰੋੜ+
25.ਮਨੀਪੁਰਯੁਮਨਮ ਖੇਮਚੰਦ ਸਿੰਘ2 ਕਰੋੜ+
26.ਉੜੀਸਾਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਂਝੀ1 ਕਰੋੜ+
27.ਪੰਜਾਬਭਗਵੰਤ ਮਾਨ1 ਕਰੋੜ+
28.ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ1 ਕਰੋੜ+
29.ਰਾਜਸਥਾਨਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ1 ਕਰੋੜ+
30.ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ8.5 ਮਿਲੀਅਨ +
31.ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ5.5 ਮਿਲੀਅਨ +

45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਯਾਨਿ 45 ਫੀਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭਾਵ 35 ਫੀਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਬੂਲੇ ਹਨ।

CM Wealth Report: Where Does Punjab CM Bhagwant Mann Stand in Assets and Criminal Cases?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਅਰਬਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Etv Bharat)

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਅਰਬਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨਿ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ 1413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀਐਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾ 931 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀ. ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 648 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 332 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (55,24,430 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।

CM Wealth Report: Where Does Punjab CM Bhagwant Mann Stand in Assets and Criminal Cases?
ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ (Etv Bharat)

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ

ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 3,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 118.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਯਾਨਿ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 51 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ
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