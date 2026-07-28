ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ: ਜਾਣੋ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ਼, ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਰਬਪਤੀ।
Published : July 28, 2026 at 6:04 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 28 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 31 ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਫ਼ਨਾਮਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
5 ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 27ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਧੂਰੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (1,97,10,174 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (30,35,808 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਸਤਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ
ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 7.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 5.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 1.97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿਰਫ਼ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਲ 1.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹੀ ਲੱਖਪਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ADR ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਹੈ
|ਸ. ਨੰ.
|ਰਾਜ
|ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
|ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
|1.
|ਕਰਨਾਟਕ
|ਡੀਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ
|1413 ਕਰੋੜ+
|2.
|ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ
|931 ਕਰੋੜ+
|3.
|ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ
|ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ
|648 ਕਰੋੜ+
|4.
|ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ
|332 ਕਰੋੜ+
|5.
|ਨਾਗਾਲੈਂਡ
|ਭਤੀਜਾ ਰੀਓ
|46 ਕਰੋੜ+
|6.
|ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਮੋਹਨ ਯਾਦਵ
|42 ਕਰੋੜ+
|7.
|ਅਸਾਮ
|ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵ ਸਰਮਾ
|35 ਕਰੋੜ+
|8
|ਤੇਲੰਗਾਨਾ
|ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ
|30 ਕਰੋੜ+
|9.
|ਪੁਡੂਚੇਰੀ
|ਐਨ. ਰੰਗਾਸਾਮੀ
|27 ਕਰੋੜ+
|10.
|ਝਾਰਖੰਡ
|ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ
|25 ਕਰੋੜ+
|11.
|ਮੇਘਾਲਿਆ
|ਕੋਨਰਾਡ ਕੋਂਗਕਲ ਸੰਗਮਾ
|14 ਕਰੋੜ+
|12.
|ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ
|ਮਾਣਿਕ ਸਾਹਾ
|13 ਕਰੋੜ+
|13.
|ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ
|ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ
|13 ਕਰੋੜ+
|14.
|ਬਿਹਾਰ
|ਸਮਰਾਟ ਚੌਧਰੀ
|11 ਕਰੋੜ+
|15.
|ਗੋਆ
|ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਾਵੰਤ
|9 ਕਰੋੜ+
|16.
|ਗੁਜਰਾਤ
|ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ
|8 ਕਰੋੜ+
|17
|ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ
|7 ਕਰੋੜ+
|18.
|ਸਿੱਕਮ
|ਪੀ. ਐਸ. ਤਮਾਂਗ
|6 ਕਰੋੜ+
|19.
|ਕੇਰਲ
|ਵੀ. ਡੀ. ਸਤੀਸਨ
|6 ਕਰੋੜ+
|20.
|ਹਰਿਆਣਾ
|ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
|5 ਕਰੋੜ+
|21.
|ਦਿੱਲੀ
|ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ
|5 ਕਰੋੜ+
|22.
|ਉਤਰਾਖੰਡ
|ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ
|4 ਕਰੋੜ+
|23.
|ਮਿਜ਼ੋਰਮ
|ਲਾਲਡੂਹੋਮਾ
|4 ਕਰੋੜ+
|24.
|ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ
|ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵ ਸਾਈਂ
|3 ਕਰੋੜ+
|25.
|ਮਨੀਪੁਰ
|ਯੁਮਨਮ ਖੇਮਚੰਦ ਸਿੰਘ
|2 ਕਰੋੜ+
|26.
|ਉੜੀਸਾ
|ਮੋਹਨ ਚਰਨ ਮਾਂਝੀ
|1 ਕਰੋੜ+
|27.
|ਪੰਜਾਬ
|ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
|1 ਕਰੋੜ+
|28.
|ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
|ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ
|1 ਕਰੋੜ+
|29.
|ਰਾਜਸਥਾਨ
|ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ
|1 ਕਰੋੜ+
|30.
|ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ
|ਸ਼ੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ
|8.5 ਮਿਲੀਅਨ +
|31.
|ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ
|ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ
|5.5 ਮਿਲੀਅਨ +
45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਯਾਨਿ 45 ਫੀਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਭਾਵ 35 ਫੀਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਧਮਕੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਕਬੂਲੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਅਰਬਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨਿ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ 1413 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸੀਐਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾ 931 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸੀ. ਜੋਸਫ ਵਿਜੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 648 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 332 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (55,24,430 ਰੁਪਏ) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ 3,660 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਜਾਇਦਾਦ 118.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਣਦਾਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਡੀ ਕੇ ਸ਼ਿਵਕੁਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 265 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਉਮਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 31 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1 ਯਾਨਿ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਹਨ, ਜਦਕਿ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 29 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡਾਕਟਰੇਟ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 17 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 51 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।