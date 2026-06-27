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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ? ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੀ ਜਾਣੋ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ? ਪੜ੍ਹੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ...

CM SUKHU DEMANDS HIMACHAL SHARE
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 27, 2026 at 6:55 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 7:20 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਵਿਚ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕੀ ਹੈ ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ? ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ?

ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ?

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ:-

  • ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1966 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।
  • ਦੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ 99 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਮਾਰਚ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
  • ਤੀਜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2011 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ BBMB (ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ) ਤੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਬਣਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
  • ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸੈਕਟਰ 52 ਵਿੱਚ 4.736 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਦਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ।
CM Sukhu demands Himachal share
ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ 4 ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ (ETV Bharat info)

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ- ਇਹ 7.19% ਦਾ ਗਣਿਤ ਕੀ ਹੈ ?

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਕੁਲੂ ਅਤੇ ਲਾਹੌਲ-ਸਪੀਤੀ) ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 7.19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ।

CM Sukhu demands Himachal share
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ (@SukhvinderSinghSukhu)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ (Assets) ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7.19% ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2011 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। State of Himachal Pradesh vs Union of India & Others ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ (Successor) ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (BBMB) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨਿਯਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (ਜੋਗਿੰਦਰਨਗਰ) ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਵਾਦ

ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਟਿਵਸ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੰਡੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ 500 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ। ਇਹ 99 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਹੁਣ (2024-2026 ਦੌਰਾਨ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

"ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"

ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ PSPCL ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ (1947) ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਬਾਊਂਡਰੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ"

ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ (7.19%) ਅਤੇ 1925 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 99 ਸਾਲਾ ਲੀਜ਼) ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਸਲੇ (ਜਿਵੇਂ SYL ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹੱਕ) ਇੰਨੇ ਭਾਰੂ ਰਹੇ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

CM Sukhu demands Himachal share
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ETV Bharat (Special arrangements))

"ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਅੜਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ (ਆਂਧਰਾ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ (ਅਮਰਾਵਤੀ) ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੱਲ ਸਾਡੇ (ਪੰਜਾਬ/ਹਿਮਾਚਲ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ?" -ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ

ਕਰਨਲ ਜਸਜੀਤ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

“ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ”

ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਸ਼ਿਮਲਾ' ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਰ ਕੈਪੀਟਲ (ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ) ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ (ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਵਾਇਸਰਾਏ ਹੋਮ) ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।

CM Sukhu demands Himachal share
ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ETV Bharat (Special arrangements))

"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (Union Territory) ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਅਨਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 100 % ਕੰਟਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ (Punjab Reorganisation Act) ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 78,79 ਅਤੇ 80 ਵਰਗੀਆਂ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਏ।"- ਡਾ. ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ

"ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ"

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. (BBMB) ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਨ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।

CM Sukhu demands Himachal share
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ETV Bharat (Special arrangements))

"ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ"

'ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ' ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1966 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ।"

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"


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ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Last Updated : June 27, 2026 at 7:20 PM IST

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BBMB DUES
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4 DEMANDS OF HIMACHAL
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ
CM SUKHU DEMANDS HIMACHAL SHARE

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