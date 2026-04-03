"ਸਭ COMPROMISED ਹੈ!", 'ਦੁਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ',ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ

"ਸਭ COMPROMISED ਹੈ!", 'ਦੁਜੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ',ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ।
Published : April 3, 2026 at 5:59 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਾਂਸਦ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਕਦੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਰਹੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੱਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'COMPROMISED' ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
'ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਤੰਜ ਕਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, 'ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਨੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਦਿੱਤਾ।
"ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ (ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕੋਈ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ, ਜਾਂ ਪੀਜ਼ੇ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ! ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ?"
'ਸਭ COMPROMISED ਹੈ' ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'COMPROMISED' ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਆਗੂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ।
Just saw ur video Raghav bhai.— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) April 3, 2026
I just want to say - “जो डर गया, समझो मर गया” pic.twitter.com/cgXN9cI4aG
'ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ'
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਰਾਘਵ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ,ਜੋ ਡਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ-ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾਕੇ। "ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ,ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
"ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 160 ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।"-ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ,ਆਪ ਆਗੂ
ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ!
ਉੱਥੇ ਹੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰਾਘਵ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ 'ਸੈਨਿਕ' ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋਣ।
#WATCH | Delhi: On Raghav Chadha's removal as the Deputy Leader in the Rajya Sabha, AAP National Media Incharge Anurag Dhanda says, " ... it is the party's prerogative to decide who should be given the responsibility for what position... the party has a limited time... you want to… — ANI (@ANI) April 3, 2026
ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਸਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸੀਈਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਗਏ ਹੋ, ਰਾਘਵ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋ।-ਅਨੁਰਾਗ ਢਾਂਡਾ,ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ 'ਆਪ'
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,"ਅੱਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ? ਆਖ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ?"
राघव चढ्ढा जी से मेरे कुछ सवाल — Atishi (@AtishiAAP) April 3, 2026
ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰੇ ਚੱਢਾ
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ?"
ਇਹ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।'
Silenced, not defeated— Raghav Chadha (@raghav_chadha) April 3, 2026
My message to the 'aam aadmi'
—
खामोश करवाया गया हूँ, हारा नहीं हूँ
'आम आदमी' को मेरे संदेश
“ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹਾਂ ਹਰਿਆ ਨਹੀਂ”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ,"ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਕੀ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਾ, ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?"
ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇਗਾ? 'ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। -ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ,ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ
'ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ'
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ,'ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ: ਬਲਿੰਕਿਟ, ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਕਮਾਈ, 10-ਮਿੰਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਏਟਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਟੇਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਐਕਟ 1957 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ: "ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਇਲਾਜ" ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।