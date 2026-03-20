ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ CM ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਟਾਟਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
Published : March 20, 2026 at 6:40 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਟਾ ਸਟਿਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਧੰਨਸੁ 'ਚ ਉਦਘਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੁੱਲ੍ਹ 3200 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੇਪ ਤੋਂ ਸਟੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਇਟੈਕ ਵੈਲੀ 'ਚ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਗਰੀਨ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ' ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਲਗਭਗ 115 ਏਕੜ 'ਚ ਬਣੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾਂ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਸਟੀਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਆਰਕ ਫਰਨੇਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੇਪ ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਗਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਲੋਹਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਾਟਾ ਨੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ!
"ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ"
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੀ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ₹200 ਤੋਂ ₹300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 115 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ 0.75 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ (MTPA) ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ TMT ਬਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰੇਗਾ।'