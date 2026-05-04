"ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੋ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਭੜਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ

"ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਦੋ, ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਭੜਕੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ
ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : May 4, 2026 at 4:44 PM IST
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
"ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2026' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ 'ਚ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
"ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ"
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੱਬ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਤੇ ਵਾਂਗੂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਹੈ, "ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ" ਇਹ ਬੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਪੀਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। “ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ” ਸਾਢੇ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਦੇ ਕਿਤੇ।"
"ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ"
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕੀਏ।
"ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ"
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੂਕਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਧਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਫੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਭ ਪਰਚੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਧਰਮ ਦਾ, ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕਰਿਓ।"
ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।