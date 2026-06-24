ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ !
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : June 24, 2026 at 4:07 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿੱਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ-ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਭਖੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ
ਭਖੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ LIVE ------ अहम मुद्दे पर LIVE https://t.co/4k1xOa2CCV— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) June 24, 2026
"ਪੰਜਾਬੀਓ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਰੋਂਸਿਕ ਲੈਬ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਫੈਰੋਂਸਿਕ ਲੈਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹੇਂ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਬ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਜਦਕਿ ਖੁਦ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਨਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਗੁਨਾਹ ਕਬੂਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਫਰਜ਼ੀ, ਨਕਲੀ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਆਈ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਰਜ਼ੀ
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।