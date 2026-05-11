ETV Bharat / state

ਜੋਤੀਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ

ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜੋਤੀਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

CM MANN VISIT SANGRUR
ਜੋਤੀਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ, ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 11, 2026 at 2:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜੋਤੀਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ,ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ (ETV Bharat)

'ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੀ ਲੋੜ'

ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ।" ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ।"

ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ....

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਸੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ,, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਰੱਖਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।"

ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਬਾਰੇ...

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਈਡੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।"

ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੀਐਮ...

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਐਫਡੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾ ਕਰਨ।"

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਦਵੋ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣ।"


TAGGED:

CM BHAGWANT MANN
JYOTISAR GURDWARA SAHIB
ਜੋਤੀਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ
SACRILEGE LAW
CM MANN VISIT SANGRUR

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.