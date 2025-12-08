ETV Bharat / state

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਬੋਲੀ- ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ

"ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ।

CM Bhagwant Mann met with Korean punjaban in South Korea
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬਣ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ (X @AAPPunjab)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 8, 2025 at 9:46 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਿਸ਼ਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਸਿਓਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਗੌਰੰਗਲਾਲ ਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਕੋਰੀਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਇਸ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਕੋਰੀਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਕੋਰੀਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਰੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੇ ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੱਸ, ਸਹੁਰਾ ਅਤੇ ਘਰਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਯੂਟਿਊਬ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ।

"ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ…ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਜੰਮਪਲ ਧੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ।" - ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਅੱਜ South Korea ਦੀ Pangyo Techno Valley, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ...ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ Startup ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ...ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੈਂਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ...ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।"

10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪੰਜਾਬ ਵਪਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ।

