ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ 'ਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਕੱਢ ਲਏ ਨਵੀਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Published : June 25, 2026 at 4:23 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਥਿਤ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਕ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।"
ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ Live https://t.co/vHEoGQ6RC5— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 25, 2026
ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬਦਨਾਮ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ।"
CM @BhagwantMann ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ‼️— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 25, 2026
ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਫ਼ੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਚਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ… pic.twitter.com/If3TAumBUv
ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਗਏ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ।"
ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਵਾਲ਼ੀ SGPC ਦੇਵੇ ਜਵਾਬ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਮੰਨੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲ਼ੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬੋਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ?— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 25, 2026
-CM… pic.twitter.com/B3AbluXdDy
ਤਲਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ।
ਇਹ ਨਕਲੀ ਵੀਡਿਓ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਘਬਰਾਏ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਹੇ ਨੇ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 25, 2026
-CM @BhagwantMann pic.twitter.com/Tku5ObJIkW
ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲੇ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਐਨਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ CM @BhagwantMann ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੱਚ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 25, 2026
ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਲਈ ਰਚੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬੇਨਕਾਬ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ pic.twitter.com/ELQA6IvWVO
ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਮਾਸਕ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਿਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸਕ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹਾਂ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 25, 2026
-CM @BhagwantMann pic.twitter.com/CTOGfvEHV0
'ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੌਣ ਲਗਾਏਗਾ? ਹੋਟਲ ਦੀ ਲੁੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2016-17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮਾਸਕ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਾਸਕ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ CM @BhagwantMann ਨੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 25, 2026
ਮਾਸਕ ਬਣਵਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਡਲਿਵਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲ਼ੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ, ਮਾਸਕ ਬਣਵਾਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬੇਨਕਾਬ pic.twitter.com/dnrgzvnclZ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ।" ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 2018-19 ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ 2016 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਟਿੱਕਟੋਕ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਪੀਪੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਸੇ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ।
ਬਲੈਕਮੇਲਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਵਾ ਕੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗੇ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) June 25, 2026
-CM @BhagwantMann pic.twitter.com/bBCi7UDy0L
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਚੋਣ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਜਨਤਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।