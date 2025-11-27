ETV Bharat / state

ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ...

EASY REGISTRY SYSTEM LAUNCH
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ (Twitter@AAPPunjab)
Published : November 27, 2025 at 4:56 PM IST

Updated : November 27, 2025 at 5:03 PM IST

ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ: ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲਿਖਤੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸੀਆਮ ਮਾਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਈਜ਼ੀ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ (Etv Bharat)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਆਈਏ। ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਏਜੰਟ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਪਰ ਹੁਣ, ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ (Twitter@AAPPunjab)

ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 22 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਨਾਲੋ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।

1076 'ਤੇ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, 1076, ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਫੋਟੋ ਕਰਾਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਸ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਐਮ ਮਾਨ (Twitter@AAPPunjab)

ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਟਿੰਗ ਰੂਮ, ਬਾਥਰੂਮ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਜਗਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸਕ੍ਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।"

ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।"

ਈਜ਼ੀ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ (Twitter@AAPPunjab)

ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਅਮਲੋਹ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ-ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।


Last Updated : November 27, 2025 at 5:03 PM IST

ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਲਾਂਚ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਚ ਈਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਿਸਟਮ
