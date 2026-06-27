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ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੋਈ 'ਸੂਰਮਾ' ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਨਮਾਨਿਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਰਮਾ ਲਈ ਹੈਲਪ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Punjab Mission Soorma
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਰਮਾ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 27, 2026 at 3:59 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਸੂਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ 6 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ 'ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ।"

ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਖਿਡਾਰੀ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਉੱਜੜ ਗਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਉਹ ਸਨੂਕਰ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ।"

Punjab Mission Soorma
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਰਮਾ (Etv Bharat)

'ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਨ ਲਾਗੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਲਦਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਮਾਪੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਾਪੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 3100 ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਭੱਠੀਆਂ ਚੋਂ ਚਮਕ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।"

ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਚ ਅੱਗੇ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਲਦ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ 2022 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 27ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਰਲਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ 2600 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ।

SSF ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ SSF ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੰ. 1 ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਲੱਗਭੱਗ 5,400 ਮੌਤਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, SSF ਸਦਕਾ 50% ਭਾਵ 2,700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Punjab Mission Soorma
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਰਮਾ (Etv Bharat)

TAGGED:

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਸੂਰਮਾ
ਸੂਰਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
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