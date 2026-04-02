ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨ

ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।

Community Health Center inauguration
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ (X@AAPPunjab)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 2, 2026 at 7:20 PM IST

ਸੰਗਰੂਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ₹11.70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ, ਸੁਨਾਮ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। 11.75 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ 30 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 48,000 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਸਰਜਰੀਆਂ, ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

'ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਢਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ! ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।

ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਸ਼ਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬਦਲ ਨਸ਼ਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਵਾਏ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ'

ਉਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਗਏ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

