ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈ ਸਕਣਗੇ 'ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ' ਤੇ 'ਰਾਜਮਾਂਹ' ਦਾ ਸਵਾਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?
ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸੈਲੋਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਲ'ਐਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ’ਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
Published : October 18, 2026 at 6:51 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 'SIAL' (ਸੈਲੋਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੀ ਲ'ਐਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ) — ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ — ਵਿਖੇ 'ਮਾਰਕਫੈੱਡ' (ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ) ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬ੍ਰਾਂਡ 'ਸੋਹਣਾ' (SOHNA) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ — 'ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ' (Chickpeas in Brine) ਅਤੇ 'ਨਮਕੀਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਮਾਹ' (Red Kidney Beans in Brine) — ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਖੇਤੀ-ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ
ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਪੈਵੇਲੀਅਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸਟਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸਟਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ... ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਮੇਲੇ 'SIAL Paris' ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (MARKFED) ਦੇ ਸਟਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਸੋਹਣਾ' (SOHNA) ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੇਠ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ... ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੱਬਾਬੰਦ 'ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ' (Chickpeas in Brine) ਅਤੇ 'ਰਾਜਮਾਂਹ' (Red Kidney Beans in Brine) ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ... ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਛਾਣ ਬਣੇ... ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ! ------ It is a matter of great pride for the farmers and cooperative institutions of Punjab... Today, inaugurated the MARKFED stall at the ongoing international food exhibition 'SIAL Paris' and launched two new products under our 'SOHNA' brand... Now, people sitting all over the world will be able to enjoy the taste of Punjab's canned 'Chickpeas in Brine' (Chitte Chhole) and 'Red Kidney Beans in Brine' (Rajmah)... Our main objective is to take Punjab's pure and high-quality products to international markets, so that our farmers' income can increase and Punjabi products can establish their identity worldwide... Inquilab Zindabad!— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 18, 2026
"ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ...ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੂਡ ਮੇਲੇ 'SIAL Paris' ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਾਰਕਫੈੱਡ (MARKFED) ਦੇ ਸਟਾਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ 'ਸੋਹਣਾ' (SOHNA) ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੇਠ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ... ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੱਬਾਬੰਦ 'ਚਿੱਟੇ ਛੋਲੇ' (Chickpeas in Brine) ਅਤੇ 'ਰਾਜਮਾਂਹ' (Red Kidney Beans in Brine) ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣ ਸਕਣਗੇ...ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਪਛਾਣ ਬਣੇ।" ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ!- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ
ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦ
ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਡੱਬਾਬੰਦ ਭੋਜਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਮਕੀਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਡਨੀ ਬੀਨਜ਼ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸੋਹਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਪਕਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਆਧੁਨਿਕ ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਵਧਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਜੋ ਕਿ ਵੇਰਕਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ( SIAL) ਪੈਰਿਸ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਟ ਛਤਰੀ ਹੇਠ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਸਟਾਲ 'ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਟੋਕਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'SIAL Paris 2026' ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੇਂ 'ਸੋਹਣਾ' (SOHNA) ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਟ' ( Punjab Mart) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ — ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ (value-added) ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ 'ਮਾਰਕਫੈੱਡ' (MARKFED) ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। 21,248 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਲਗਭਗ 2.26 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ (ਟਰਨਓਵਰ) ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ (2 ਮਿਲੀਅਨ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਆਪਣੇ 'SOHNA' ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਮੁੱਲ-ਵਰਧਨ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਉਤਪਾਦ ਰਹੇ ਸ਼ਾਮਲ
'ਸਿਆਲ ਪੈਰਿਸ (SIAL Paris)' ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 'ਤਿਆਰ-ਖਾਣ-ਯੋਗ' (ready-to-eat) ਪੰਜਾਬੀ ਪਕਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਸਾਗ, ਦਾਲ ਮੱਖਣੀ, ਰਾਜਮਾਹ, ਕੜ੍ਹੀ ਪਕੌੜਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਪਕਵਾਨ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤਿਆਰ-ਖਾਣ-ਯੋਗ' ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਰਸਾਇਣਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ (preservatives) ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਹਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਵਾਦ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸੋਹਣਾ' (SOHNA) ਕੱਚੀ ਘਾਣੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ', ਰਵਾਇਤੀ ਅਚਾਰ, ਮੁਰੱਬੇ, ਆਂਵਲੇ ਦਾ ਜੂਸ, ਐਲੋਵੇਰਾ ਜੂਸ, ਆਂਵਲਾ ਕੈਂਡੀ, ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਲ-ਵਰਧਿਤ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ
ਦੋ ਨਵੇਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੱਬਾਬੰਦ ਉਤਪਾਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ, ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕਿਡਨੀ ਬੀਨਜ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵੇਂ ਆਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮੇਤ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਲ ( SIAL) ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ, ਵਿਤਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ-ਲੇਬਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਕੋਲ ਡੱਬਾਬੰਦ ਸਰਸੋਂ ਕਾ ਸਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ 2,700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਦ ਲਈ 3,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ-ਲੇਬਲ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਉਪਲਬਧ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਏਕੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਖਰੀਦਦਾਰ-ਸਪਲਾਇਰ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
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