ਮਥੁਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸਾ: ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ, ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 4:14 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਗਰਾਉਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਿੰਦਾਵਨ 'ਚ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਥਾਨਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਯਨਾਥ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ: CM ਮਾਨ (Etv Bharat)

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਬੇੱਹਦ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ 'ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ 'ਚ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, 3 ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਗੋਤਾਖੋਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜੁਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਾਪਤਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।"

ਘਟਨਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂਚ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਪਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ ਪੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।'

ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ (Etv Bharat)

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਕੇਸੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਤੈਰਦੇ ਪੋਂਟੂਨ (ਪੋਂਟੂਨ ਪੁਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਂਟੂਨ ਪੁਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਢਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਪੋਂਟੂਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟੀਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ 22 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ, ਚਰਨਜੀਤ, ਪਿੰਕੀ (ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ), ਮਧੁਰ ਬਹਿਲ (ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ), ਇਸ਼ਾਂਤ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਹਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸਥਿਤ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼ 2 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ), ਆਸ਼ਾ ਮਿੱਧਾ (ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ) ਅਤੇ ਮੀਨੂੰ ਬਾਂਸਲ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁੱਗਰੀ ਫੇਜ਼ 2 ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ) ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀ ਲਗਭਗ 150 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਗਏ ਸਨ। ਦੁੱਗਰੀ ਦੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਘਾਟ 'ਤੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਮੀਨੂੰ ਬਾਂਸਲ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਟੀਮ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘੋਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਾਟ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।

Chief Minister Mann expressed his condolences
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ (Etv Bharat)

ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।" ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

