CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ! ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ! ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਈਡੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 2:32 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਈਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ 'ਈਸਟ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Delhi: The Enforcement Directorate (ED) has taken Amardeep Singh Grewal into custody at Indira Gandhi International Airport in connection with an alleged bribery case linked to Punjab Chief Minister Bhagwant Mann’s wife, Dr Gurpreet Kaur. Grewal was brought to the ED headquarters for questioning after being summoned in the case. He is reportedly associated with the Punjabi film industry and East Sunshine Production Private Limited— IANS (@ians_india) October 17, 2026
'ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀਜਾ ਕਾਬੂ'
ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ 5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ’ਚ ਜੁਗਨੀ ਤੇ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।"
Sources ❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️ Jugni’s brother in law Amardeep Grewal, accused in the ₹5 crore deal, detained! Arrest May follow!! Toon toon 📣 👉 ED nabbed him at Delhi airport. Look Out Circular was already issued. 👉 ED interrogation may now unravel the Jugni and Jugnu mystery! सूत्र❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️👇 जुगनी की 5 करोड़ में टूं-टूं करवाने वाला जीजा अमरदीप ग्रेवाल को पकड़ा! 👉 दिल्ली एयरपोर्ट पर ED ने दबोचा, लुक आउट नोटिस पहले ही जारी था। 👉 अब ED की पूछताछ में जुगनी और जुगनू के सारे भेद खुलेंगे! ਸੂਤਰ❗️❗️ BIG BREAKING ❗️❗️👇 👉ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: 5 ਕਰੋੜ 'ਚ ਟੂੰ-ਟੂੰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਜੀਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਅਮਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਫੜਿਆ! 👉DELHI AIRPORT ਤੇ ED ਨੇ ਦਬੋਚਿਆ, ਲੁੱਕ ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਸੀ❗️❗️ 👉ਹੁਣ ED ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜੁਗਨੀ ਅਤੇ ਜੁਗਨੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ! @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 17, 2026
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ !
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਜਨਾਹ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ।" ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਛਾਪਣ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
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