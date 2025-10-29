ETV Bharat / state

RTO ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਲਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (X @BhagwantMann)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 29, 2025 at 3:56 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਟੀਏ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉੱਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਓ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤਾਲਾ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾ 1076 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ।

'ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ'

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦੇ ਸਨ।

'ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ'

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਰਦ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 56 ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

'ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸੇਵਾਵਾਂ'

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1076 ਮਦਦ ਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰਾਅਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਾਇਸੇਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਆਰ ਸੀ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਆਰ ਸੀ ਬਦਲਣ, ਲੋਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਘਟਣਗੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

