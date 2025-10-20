ETV Bharat / state

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨਾਉਣਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ, ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਲਛਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

FESTIVAL OF DIWALI
ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨਾਉਣਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 20, 2025 at 2:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਦੋ ਸ਼ਬਦ ‘ਦੀਪ’ ਤੇ ‘ਆਂਵਲੀ’ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ‘ਦੀਪਾਵਲੀ’ ਜਾਂ ‘ਦਿਵਾਲੀ’। ਇਹ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਲੀਆਂ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਘਰਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ, ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਜਾਇਆ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ...

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ (ETV Bharat)

"ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦਿਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ"

ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਬੜੀ ਧੂਮ ਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਿਵਾਲੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਪੁਰਾਤਨ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕ ਚੀਨ ਦੇ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਲਛਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

FESTIVAL OF DIWALI
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ (ETV Bharat)

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨਾਉਣਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਘੁਮਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

FESTIVAL OF DIWALI
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜੇ (ETV Bharat)

ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਰੇ

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਦੀਵੇ ਲੜੀਆਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਹ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੀਵੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।"

FESTIVAL OF DIWALI
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਿਆ (ETV Bharat)

ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜਗ-ਮਗਾ ਉੱਠੀ ਸੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿਵਾਲੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।"

TAGGED:

DIWALI 2025
CLAY LAMPS MADE IN AMRITSAR
FESTIVAL OF DIWALI
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ
CLAY LAMPS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਇਸ ਦਿਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਕਾਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਲਿਸਟ

ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ 2025: ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੈ ਭਾਰਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ?

ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਖਾਓ ਇਹ ਪੱਤਾ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੂਰ!

Meesho ਦਾ ₹7,000 ਕਰੋੜ ਦਾ IPO ਲਾਂਚ ਤਿਆਰ, SEBI ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.