ਕਬੂਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਖ਼ੂਨੀ ਤਕਰਾਰ, ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਕਬੂਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਖ਼ੂਨੀ ਤਕਰਾਰ, ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਝੜਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ।
Published : June 11, 2026 at 5:10 PM IST
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੱਕ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਫੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਖ਼ੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਿਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ‘ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਕਰਾਰ 'ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬਟਾਲਾ ਚ ਦਾਖਿਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਕਾਸ਼ ਕਬੂਤਰ ਫੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ੍ਹ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਉਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਠਾਣੀ ਘਰ ਘਰ ਦੱਸਣ ਆਈ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਉਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ।'
ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਈ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲੀ
ਉਥੇ ਹੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲਿਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ ਆਈ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਰਾਣੀ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੱਸਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਕ ਗੋਲੀ ਮੇਰੇ ਵੱਜ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਖਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।'
ਉਥੇ ਹੀ ਬਟਾਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਇੱਕ 45 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਔਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਆਈ ਹੈ।'
ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਏਐਸਆਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਲੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 15 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਜਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।'