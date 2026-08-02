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ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨਾਅਰੇ, ਕਿਸ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ? ਸੁਣੋ

ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਪਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬਾਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।

Mansa Congress meeting uproar
ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲਗਾਏ ਨਾਅਰੇ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 2, 2026 at 11:05 PM IST

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ਮਾਨਸਾ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੰਮਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ।ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ (ETV BHARAT)

ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ-ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾਂਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਰੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੀ ਫੈਨ ਫੋਲਿੰਗ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਗਈ।"

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ?

ਓਧਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿੱਕਲਦਾ ਦੇਖ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੜਾਸ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾ ਸਮਝੇ।

ਹੰਗਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ

ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ 2027 ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਬੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

'ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ'

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹਰ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।"

'ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ'

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।"

ਮਾਨਸਾ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੈਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਹੈ, ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ । ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨਾ ਸਮਝੇ।"

TAGGED:

ਮਾਨਸਾ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਟਿੰਗ ਹੰਗਾਮਾ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੰਨੀ ਵਿਵਾਦ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੇਸ਼ ਜਾਰੀ
MANSA CONGRESS MEETING UPROAR
MANSA CONGRESS MEETING UPROAR

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