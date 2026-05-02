ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਕੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੌਕਾ
ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : May 2, 2026 at 10:29 PM IST
ਸੰਗਰੂਰ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਨੜਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੱਥੋਪਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਟਕਰਾਅ
ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਹਟਾਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਕਰਾਅ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿੜ ਗਈਆਂ।
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਰਨਾ
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਰੋਸਾ
ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਾਰਕ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ "ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰੂੜੀਆਂ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਕੂਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਬਣੇ ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"