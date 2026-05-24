ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਝੜਪ, ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਣੋ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੁਲਿਸ
ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟਾਂ 'ਚ ਝੜਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : May 24, 2026 at 12:30 PM IST
ਕਪੂਰਥਲਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੇ 2 ਗੁੱਟ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਗਏ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗਜ਼ਨੀ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕਾਬੂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ) ਗੌਰਵ ਤੂਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਬੈਰਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੇਦੀ ਜੋ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜੋ ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੱਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਲਾਕ ਨੰਬਰ ਚਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਰਕ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ।"
ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਖਮੀ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦੀਆਂ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ।