20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : April 15, 2026 at 2:01 PM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚਾਲੇ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਪਿਕ ਐਂਡ ਡਰਾਪ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਲੱਗਭਗ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ‘ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਗੱਡੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਆਈਡੀ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹਿਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ਼ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲਏ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਢਾਈ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ?
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ "20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ? ਇੱਥੇ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਡਰਾਇਵਰ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਠੱਗੀ, 500 ਰੁਪਏ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋ; ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।" ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ "ਜੁਰਮਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਲਾਕ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ"ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ?"
ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਈਡੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ
ਫਿਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਆਈਡੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? "ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਆਓ, 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ 500? ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸਿਓਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੰਗਾਮਾ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ...
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਮਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ (20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਦੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਟਾਫ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁਕਵਾਂ ਸੀ।"
ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਪਿਕਅੱਪ ਅਤੇ ਡ੍ਰੌਪ-ਆਫ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 20 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਲਿੱਪ 'ਤੇ ਅਤੇ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।