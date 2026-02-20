ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ
ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ।
Published : February 20, 2026 at 2:11 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ/ਖੰਨਾ: ਭਾਰਤ–ਅਮਰੀਕਾ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਚਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਕਰਾਅ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ'
ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਰਾਹਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਜੋ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।" ਬਿੱਟੂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਰੀਫ
ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ..."
ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇਗੀ।”
ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ “ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰੇ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਡੀਲ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਿਆਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਇੰਝ ਹੀ ਗੂੰਜੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।