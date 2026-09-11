ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ: ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਸੌਰਵ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
Published : September 11, 2026 at 2:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁੰਹਿਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੰਹਿਮ ਤਹਿਤ ਸੀਜੇਪੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ, 'ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਡੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ "ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ" (Schools of Eminence) ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। 20 ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੁਕਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ, ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।"
🚨PUNJAB SCHOOLS SOCIAL AUDIT— Saurav Das (@SauravDassss) September 10, 2026
A Cockroach Janta Party team reached Ludhiana, Punjab to conduct school audit. Watch the video to know our observations.
Was impressed with the “Schools of Eminence”. Most of the 20 points were on positive side.
Yet, problems were observed. We… pic.twitter.com/nrWpnqgMyf
ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸੌਰਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ; ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਡਰਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਉਂ ਹੈ?"
Saurav visited schools in Punjab, pointed out the shortcomings, and the Education Minister met him and assured action.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) September 10, 2026
Ashu did the same in Karnataka. The Education Minister met him and assured action.
But when we expose poor conditions in schools in BJP-ruled states, they send…
"ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ"
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸੌਰਵ, ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਡਿਟ (social audit) ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ—ਤਰੀਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਜਨਤਕ ਆਡਿਟ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ 20,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਆਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।"
Thank you Saurav for visiting our government schools and for conducting an independent social audit.— Harjot Singh Bains (@harjotbains) September 10, 2026
We welcome feedback—appreciation motivates us, and shortcomings help us improve.
As discussed, I have taken note of the issues highlighted by your team and will personally… https://t.co/8S9eiZVaix
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਨੀ ਗਲਤੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਸੌਰਵ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਾਂਗੇ।"
Thank u for pointing out our deficiencies Saurav. We will immediately address them https://t.co/8gPOiXBRjM— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 10, 2026
ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ CJP ਦੀ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਮਿਲੇ। ਇਸੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ। ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੌਰਭ ਦਾਸ ਜੀ ਅਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. (CJP) ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਖਾਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਸੰਕਲਪ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ।"
आम आदमी पार्टी की राजनीति का मक़सद ही है कि देश के हर बच्चे को शानदार स्कूल और शानदार शिक्षा मिले। इसलिए हमारी सरकार के किसी भी स्कूल में कोई कमी सामने आती है तो हम उस पर आँखें नहीं मूंदते। कमी बताने वाले पर FIR कराने के बजाय, उसे स्वीकार करके पूरी शिद्दत से सुधारने में विश्वास… https://t.co/EhKcSmLywp— Manish Sisodia (@msisodia) September 10, 2026
ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲੀ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੈਡ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ