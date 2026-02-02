ETV Bharat / state

ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਹਾ- ਸਾਡੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜ਼ੀਹ

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

CICU holds review meeting on budget in Ludhiana, says- our proposals not given priority
ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 2, 2026 at 8:04 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਯਾਨੀ Chamber of Industrial Commercial Undertaking ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਆਈਸੀਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਅਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਕਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਦੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜਟ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤਰਜ਼ੀਹ (Etv Bharat)

ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

ਉਪਕਾਰ ਆਹੂਜਾ ਮੁਤਾਬਕ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਲਈ ਪੈਕਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀਡੇ ਐਕਸ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਯੂਰੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਲੀਡੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਰਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਲੀਡੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ।"

ਬਜਟ ਬਹੁਤਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2047 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮ ਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

