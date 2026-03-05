ETV Bharat / state

ਗਲ਼ੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਜੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ

ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਲ਼ੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Firozpur News
ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਗੋਲ਼ੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 5, 2026 at 5:54 PM IST

2 Min Read
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਕਿ 9 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਗਵਾਲ ਟੋਲੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਗਲ਼ੀ 'ਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲ਼ੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀ। ਬੱਚਾ ਆਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।"

ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਲੱਗੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਉਧਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

CHILD INJURED GUNSHOT
FIROZPUR CRIME NEWS
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੱਚਾ ਗੋਲ਼ੀ ਹਾਦਸਾ
ਬੱਚਾ ਗੋਲ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ
FIROZPUR NEWS

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

