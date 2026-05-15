ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਘਰ ਕੋਲ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਕਰੀਬ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ।
Published : May 15, 2026 at 9:05 PM IST
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਥਾਨਕ ਟੀਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਵਾਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Hoshiarpur, Punjab: A 3-year-old child has fallen into a borewell. Rescue operations are underway as police, administration, and local teams work continuously to safely retrieve the child. Officials and residents remain present at the site, monitoring the ongoing efforts. pic.twitter.com/sKzRAI4i56— IANS (@ians_india) May 15, 2026
'ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ'
ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 3 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਗੁਰਕਰਨ (ਬੋਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਬੱਚਾ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇ'।
Hoshiarpur, Punjab: Mother of the 3-year-old Boy who fell in the Borewell, Asha says, " today around 4 pm, gurkaran had gone outside to play carrying a water bottle. during this time, he suddenly fell into the borewell... i just want him to return happily..." pic.twitter.com/K8TapUP6J8— IANS (@ians_india) May 15, 2026
'18 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੱਚਾ'
ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਸ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਕਰਨ ਉਰਫ ਵੰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਾ ਲਗਭਗ 18 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈੱਲ ਅੰਦਰ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।"
Hoshiarpur, Punjab: On a 3-Year Old Child that has fallen in a Borewell, Minister Ravjot Singh says, " the borewell into which the child fell belongs to his own family. the name of the child who fell into the borewell is said to be vansh. a rescue operation is being continuously… pic.twitter.com/1wcgNLryf9— IANS (@ians_india) May 15, 2026
ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਵੈੱਲ ਅੰਦਰ ਕੈਮਰੇ ਪਾਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਬੋਰਵੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।-ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ,ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ
'ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਰੈਸਕਿਉ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਮੌਜੂਦ'
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।