ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਇੰਝ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਫਸਲ 'ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾ ਲਿਖੋ...
Published : April 10, 2026 at 6:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁਝ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ।— Sunil Jakhar (@sunilkjakhar) April 10, 2026
'ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ'
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।'
ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ।' ਜਾਖੜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 2023 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਗੜੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
'ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆਓ'
ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ '26 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ।'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) April 10, 2026
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬੀਮੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਬੀਮੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਬੀਮੇ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ₹50,000 ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ… pic.twitter.com/7TGRQwhrob
'ਜਾਖੜ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ'
ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਬੀਮਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ'। ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ।'