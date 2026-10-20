"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ", ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਅਮਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ

"ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪਰ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ", ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦਾ ਅਮਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : October 20, 2026 at 5:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਆਓ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ।"
ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ CBI ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ?
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।"
ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ LIVE ------ अहम मुद्दे पर चंडीगढ़ से LIVE https://t.co/QsEPYUKJeN— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 20, 2026
"ਅੱਜ ਨਸ਼ਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਡਾਨੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ (ਅਮਿਹ ਸ਼ਾਹ) ਦੋਸਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਂਜ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋ। ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂ ਨੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ।"- ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਐਂਟੀ-ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
"ਅਮਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਏਨੀ ਹੋਸ਼ੀ ਰਾਜਨਿਤੀ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ। ਜਦਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦੇ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ। ਪਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੋ ਗੇ।" - ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮੀਂ ਅਦਾਕਾਰ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ (ਹਰਿਆਣਾ) ਨਾਲ ਹੈ। ਕੋਟਾ ਰਾਸਜਥਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਰਾਜਨਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਮਿਹ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ।
"ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਦੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਘਟਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ।"- ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਛਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁਛਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪੁਛਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਰਾਜਨਿਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ।"
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੰਦਰਾ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (3,000 ਕਿੱਲੋ) ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਰਗਨੇ (ਆਕਾ) ਕੌਣ ਹਨ? ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪੁਲਿਸ (ਗੁਜਰਾਤ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2200 ਕਿਲੋ ਚਿੱਟਾ ਚੂਹੇ ਖਾ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਨਾ-ਕਿਤੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਘਰ ਵੀ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਐਨਡੀਪਐਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"