ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਲਾਗਤ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : August 14, 2026 at 4:00 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।
'ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ'
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਟਨ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।"
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ CBG ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਮੌਕੇ ਦਿਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ CM @BhagwantMann ਲਈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ !!— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 14, 2026
👉🏻 ਬੱਚੇ ਨੇ ਟੀ ਸ਼ਰਟ 'ਤੇ ਲਿਆ CM ਮਾਨ ਦਾ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ਼
👉🏻 CM ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ ਨਾਲ਼ Love You ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਨਮਾਨ pic.twitter.com/a8WUib795a
ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ CBG ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 14, 2026
ਇਸ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ @AroraAmanSunam ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ
👉🏻 ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੱਲ ਕਰੇਗਾ ₹65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇਹ ਪਲਾਂਟ
👉🏻 300 ਟਨ… pic.twitter.com/25lB4CrkKy
ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ?
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਰਿਆ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ CBG ਪਲਾਂਟ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) August 14, 2026
CM @BhagwantMann ਨੇ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਹੈਬੋਵਾਲ ਵਿਖੇ, ₹65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲ਼ੇ ਕੰਪਰੈੱਸਡ ਬਾਇਓ-ਗੈਸ (CBG) ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 300 ਟਨ ਗੋਹੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ… pic.twitter.com/5LE8gumb3W
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।