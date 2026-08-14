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ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ, 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵੇਗੀ ਲਾਗਤ, ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ 65 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Ludhiana biogas plant
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 14, 2026 at 4:00 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੰਬੜਾ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ 65 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀ।

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' (etv bharat)

'ਡੇਅਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੱਲ'

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ "ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡੇਅਰੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੁੱਢੇ ਨਾਲਾ ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਟਨ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਫ ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਅਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੇਅਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ 300 ਟਨ ਤੱਕ ਦੇ ਗੋਹੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਬੋਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ?

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਇਰੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਜੋ ਅੱਜ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।

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