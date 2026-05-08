'ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ', ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਦਾ ਤੰਜ

'ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ', ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੀਐਮ ਦਾ ਤੰਜ
ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੀ।
Published : May 8, 2026 at 9:20 PM IST
ਮਾਨਸਾ: ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026 ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ।
"ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ"
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬੁਰਾ ਹਸ਼ਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।'
"ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੱਲਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਾ ਮਰਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪਰ ਨੀਅਤਾਂ 'ਚ ਖੋਟ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ।"- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਚੁਸ਼ਪਿੰਦਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
