ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ...ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ, ਜਾਣੋ ਇਤਿਹਾਸ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ, ਪਿੰਡ ਆਲੋਅਰਖ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਸੰਗਰੂਰ: ਪਿੰਡ ਆਲੋਅਰਖ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੀਏ।
ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਅਸਾਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਨਾਲ ਦੋ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾਲ।
-ਭਾਈ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ
ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ?
ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਣੇ 300 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਥਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਨਿੰਮ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ, ਉਸ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੇਵਾ?
ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਸਰਹੰਦ ਵਿਖੇ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਡਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਸੋਨਾ ਇੱਕਠਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤਿਆਗ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਰੀਦੀ
ਜਦੋਂ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਵਿਛਾ ਤੇ ਥਾਂ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਜੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੇਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਫੁੱਲ ਅਸਥ ਚੁਗੇ ਅਤੇ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਧੂ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਬਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਉਫਰ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲ 1991 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮੁੜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫੁੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਅਤੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੇ। ਸੇਵਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਬਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਥੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਉਪਰ ਅੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ
ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਇੱਥੇ ਲੱਗਾਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਦੌਰਾਨ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।