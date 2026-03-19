ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ
ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੇਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ।
Published : March 19, 2026 at 8:50 AM IST
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਤੀਰਥ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੇਤ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹਿਲੇ ਨਰਾਤੇ ਉੱਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ੈਲ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਮੰਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ‘ਚ ਭਗਤੀਮਈ ਮਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ “ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ” ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹੇ।
'ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਖ਼ਾਸ'
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਚੇਤ ਨਰਾਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਤਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨੌ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਤਾ ਰਾਨੀ ਦੀ ਅਖੰਡ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਵੀ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌ ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।'
ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਨ ਵਰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਾਹਾਰ ਵਰਤ, ਫਲਾਹਾਰ ਵਰਤ ਅਤੇ ਅਲਪਾਹਾਰ ਵਰਤ। ਕੁਝ ਭਗਤ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਫਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨਾਲ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਗਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।-ਪੁਜਾਰੀ
'ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ'
ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਜਾ, ਭਜਨ-ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮਾਤਾ ਰਾਨੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ‘ਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਮਹੌਲ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।