ETV Bharat / state

ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ

ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੰਨਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

Chet Navratri
ਚੇਤ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 19, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੇਤ ਦੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਾਹੌਲ ਘੰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ "ਜੈ ਮਾਤਾ ਕੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਕੀ," "ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਕੀ," ਅਤੇ "ਚਲੋ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ" ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।

ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ (Etv Bharat)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੌਣਕਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਦਿਕ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ੁਭ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਲਸ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬਣਿਆ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਸ਼ੈਲਪੁੱਤਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਸ਼ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। "ਜੈ ਮਾਤਾ" ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਗਲਿਆਰੇ "ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ" ਦੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੰਦਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।

ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਏ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੌਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਲੱਡ ਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਈ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਗਾ ਸਪਤਸ਼ਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਸਵੇਰੇ 4:00 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨੌ ਸਰੂਪ-

  • 19 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਸ਼ੈਲਪੁਤਰੀ
  • 20 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰਿਣੀ
  • 21 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਚੰਦਰਘੰਟਾ
  • 22 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਕੁਸ਼ਮਾਂਡਾ
  • 23 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਸਕੰਦਮਾਤਾ
  • 24 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਕਾਤਯਾਨੀ
  • 25 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਕਾਲਰਾਤਰੀ
  • 26 ਮਾਰਚ: ਮਾਂ ਮਹਾਗੌਰੀ (ਅਸ਼ਟਮੀ)
  • 27 ਮਾਰਚ: ਮਾਤਾ ਸਿੱਧੀਦਾਤਰੀ (ਰਾਮ ਨੌਮੀ)

TAGGED:

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.