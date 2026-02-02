ETV Bharat / state

ਵਿਆਹ 'ਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਛੱਤਰ ਝੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫ਼ੀ

ਗੋਵਿੰਦ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Simranjit Singh Mann grandson appears before Sri Akal Takht Sahib and apologizes
ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬ੍ਹ ਅੱਗੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 2, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਚੌਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਛੱਤਰ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਯਾਚਨਾ ਸੌਂਪੀ। ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦੋਹਤੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਾਫੀ (Etv Bharat)

ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬ੍ਹ ਅੱਗੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ

ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਫੀਨਾਮਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਬ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"

"ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਛੱਤਰ ਦੀ ਰਸਮ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਛੱਤਰ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ।" - ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ

ਗੋਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ।"

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

