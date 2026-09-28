ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ: ਲਿਫ਼ਟ 'ਚ ਫਸੇ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮੱਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਬਰਨਾਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਟਲਿਆ, ਲਿਫ਼ਟ 'ਚ ਫਸੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਬਾਹਰ
Published : September 28, 2026 at 8:52 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਲਿਫ਼ਟ ਅਚਾਨਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਲਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਲਾਮਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲਿਫਟ 'ਚ ਸੀ 3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੀ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੁਪਹਿਰ ਕਰੀਬ 2:15 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਫ਼ਟ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲਿਫ਼ਟ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ. (PWD) ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਓ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫ਼ਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।ਲਿਫ਼ਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ (First Aid) ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤਿੰਨੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਨ।"
'ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਲਟੇਜ ਘੱਟ-ਵੱਧ (Voltage Fluctuation) ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਿਫ਼ਟ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ (Inquiry) ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"- ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਰਨਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਆਲਮ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਤਪਾ ਆਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੀਆਂ।