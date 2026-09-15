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ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਭਰਤੀ

ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

Nova Scotia Police Chanpreet Singh
ਨੌਜਵਾਨ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਭਰਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 15, 2026 at 7:30 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ

ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਘਰ ਵਿਚ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

"ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ 2028 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਫਲ ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰਪਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।" -ਗੁਲਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਦੇ ਪਿਤਾ

Nova Scotia Police Chanpreet Singh
ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ (ETV Bharat)

8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ

ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।" ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਗੇ।

ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ ਨੇ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

TAGGED:

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