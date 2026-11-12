ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 'ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ' ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ 'ਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ !
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ "ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ" ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ।
Published : November 12, 2026 at 3:55 PM IST
ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰਵਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ’ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
. @SachinPilot General Secretary In-Charge for Punjab, arrived today in Chandigarh to support the Punjab team in the #PunjabMangdaInsaaf campaign. #CongressForPunjab @PargatSOfficial @Partap_Sbajwa @Sukhjinder_INC @RanaGurjeetS @RahulGandhi https://t.co/i8xAz2dCTe— Punjab Congress (@INCPunjab) November 12, 2026
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
The 'Jawani Sambhal Yatra' was launched after offering prayers at Gurdwara Sri Katalgarh Sahib, Sri Chamkaur Sahib. @RahulGandhi @kharge @RahulGandhi @INCIndia https://t.co/vwhNQHcNTD— Charanjit Singh Channi (@CHARANJITCHANNI) November 12, 2026
ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ, ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
#WATCH | Mohali, Punjab: Punjab Congress In-Charge Sachin Pilot says, "... The Congress party has taken a pledge to give the people of Punjab a better future. Rahul Gandhi had raised concerns in Sangrur over drugs, gangsters, killings and law and order, and people are demanding justice and accountability. This cycle rally, starting from our campaign committee chairman Charanjit Singh’s constituency, is part of that effort. We will continue with cycle rallies, marches and public outreach... Our campaign is not just about winning elections but also about getting Punjab back on track. We believe the Aam Aadmi Party government has failed on every front. Chief Minister Bhagwant Mann has missed a major opportunity, often making jokes instead of answering serious questions. We will continue to raise these issues, demand accountability and fight for justice, particularly for the young people being pushed into darkness..."— ANI (@ANI) November 12, 2026
"ਟਿਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਹਰ ਆਗੂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ।"- ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ
#WATCH | Mohali: Punjab Congress president Pargat Singh says, "... Nothing is possible without teamwork. This is a continuation of the Justice Rally, whether through bus or cycle rallies, marches or discussions with intellectuals. Every stakeholder must contribute to Punjab’s progress. When every Punjabi feels that Punjab belongs to them, the state will bounce back. We are moving forward as a team... The candidate selection process is underway, and we are in no hurry. The Congress list will be a mix of experienced leaders, young leaders and new faces."— ANI (@ANI) November 12, 2026
'ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੁੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੌਕਾ"
ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਯੋਗਤਾ (ਮੈਰਿਟ) 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੋ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਈਏ। ਪਰ ਪਹਿਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
4 ਫੇਜ਼ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਤਰਾ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, " ਇਹ ਸਾਇਕਲ ਯਾਤਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ, ਮਾਇਨਿੰਗ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈ ਸਾਇਕਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚਾਰ ਫੇਜ਼ ’ਚ ਚੱਲੇਗੀ ਅੱਜ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਜੁੜਨ। ਸਮਰਾਲਾ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ।"
ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ।
#WATCH | Chamkaur Sahib | Congress incharge for Punjab, Sachin Pilot says, "We've all said before that ticket distribution will be done in consultation with everyone and by consensus, but it will be merit-based. We'd like to prioritise someone who can win the election, and I'd like us to give the youth more of a chance. But priority will be given to party workers who have worked hard, struggled, and faced all the difficulties with the government." "I think the two terrorist attacks in Jammu and Kashmir are a matter of great concern, and the central government should take steps to strengthen internal security."— ANI (@ANI) November 12, 2026
ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
ਰੈਲੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਉਸ ਯਤਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਆਊਟਰੀਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਉਹ ਅਕਸਰ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
"ਟੀਮ ਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ 'ਨਿਆਂ ਰੈਲੀ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੱਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ, ਮਾਰਚ, ਜਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੋਵੇਗੀ।"- ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ
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