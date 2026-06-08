ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਪਾਰਟੀ: ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ।
Published : June 8, 2026 at 10:35 PM IST
ਰੂਪਨਗਰ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਦਰ 2 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 'ਆਪ' ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਫਿਰ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ
ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ 15 ਵਾਰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੋਰਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕੌਂਸਲਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।