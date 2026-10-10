ਹੁਣ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ! 'ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ' ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਆਈਡੀਆ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : October 10, 2026 at 9:01 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 9:06 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ 'ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ - ਇੰਡੀਆਜ਼ ਨੈਕਸਟ ਯੂਨੀਕੌਰਨ' ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ ਐਂਡ ਕੈਪੀਟਲ ਸਮਿਟ 2026' ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਯਾਨਿ ਲਗਭਗ 145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਿਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਆਫਰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੋਜ ਅਧਾਰਿਤ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ ਸੀਜ਼ਨ-1 ਦੇ ਜੇਤੂ
ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਨਰਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ‘ਕਰਵੀ’ (Krvvy) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਯਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਨਰਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਪਵੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗੈਪ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਯਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਸਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੇਲ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਟੀਚਾ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਹੈ।" ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 'ਕਰਵੀ' ਨੂੰ ਵੈਂਚਰ ਕੈਟਾਲਿਸਟਸ ਵੱਲੋਂ 60 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਤੇ 4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਐਪ
ਦੂਜੇ ਜੇਤੂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ‘ਔਫਲਾਈਨ’ (Offlyn) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਰਪਿਤ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸਪਰ ਕਲੱਬਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਵਰਗੇ ਆਫਲਾਈਨ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਟਿਕਟਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, "6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 40-50 ਈਵੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਹੋਸਟਾਂ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।" ਇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ 'ਤੇ 3.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਤਕਰਸ਼ ਲੂਥਰਾ ਦੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ‘ਮੈਡੌਕ ਹੈਲਥ’ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 98 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਹਾਰੇ: ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ
ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "10 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ, ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੰਚ: ਸਤਨਾਮ ਸੰਧੂ
ਰਾਜਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚੰੜੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ, ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਏਆਈ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
'ਅਪਨਾ' ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨਿਰਮਿਤ ਪਾਰੀਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀ-ਸਕਿਲਿੰਗ, ਅਪ-ਸਕਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਐਪਲਾਈਡ ਏਆਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਏਆਈ ਹੱਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗਾ।" ਵੈਂਚਰ ਕੈਟਾਲਿਸਟਸ ਦੇ ਸੀਓਓ ਹੇਮੰਤ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਯੂਨੀਕੌਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗੌਰਵ ਰੈਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 575 ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਇਨਕਿਊਬੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 8.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਆਈਆਈਟੀ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕ' (CU-IRP) ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ 'ਪਲੱਗ-ਐਂਡ-ਪਲੇਅ' ਆਰ ਐਂਡ ਡੀ ਹਬ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਖੋਜਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ 30,000 ਤੋਂ 40,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ, ਬਾਇਓਟੈਕ ਅਤੇ ਐਗਰੀਟੈਕ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗਾ।