ਹੁਣ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਆਈ ਫੈਸਟ 2026 'ਚ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੇ ਆਈਡੀਆ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
Published : February 21, 2026 at 8:55 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਘੱਟ ਐਵਰੇਜ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੌਦਾ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਏਆਈ ਫੈਸਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਅਹੀਰਾਵਤ ਨਾਂ ਦੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਪਨੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਂਕ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਜਣ ਅੰਦਰ ਕੰਬਸਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਜਣ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਪਮ ਵਿਪੁਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਪਣ ਲਈ BSFC (Break Specific Fuel Consumption) ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ 250-220 ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ 180 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ।"
ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਜਣ ਵਿੱਚ ਇਹ 20-22 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 40 ਤੱਕ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।- ਅਨੁਪਮ ਵਿਪੁਲ, ਬੁਲਾਰਾ, ਅਹੀਰਾਵਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ
7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ
ਅਨੁਪਮ ਵਿਪੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਟੈਂਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੰਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਟਾਈਪ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰੀਵ੍ਹੀਲਰ 'ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਰੱਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ।"
ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਅਨੁਪਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਰਜਿੰਗ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 50-100 ਸਾਲ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਾਂਚਪੈੱਡ 'ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 'ਏਆਈ ਫੈਸਟ 2026' ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਾਂਚਪੈੱਡ 'ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ' ਦਾ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੀਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਆਈਡੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਕੈਂਪਸ ਟੈਂਕ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਹੈ।