ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ Uber ਜਾਂ Rapido ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ?
ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ।
Published : September 9, 2026 at 9:49 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੈਬ ਅਤੇ ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਬਰ (M/s Uber India Systems Private Limited) ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ (M/s Roppen Transportation Services Private Limited) ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
#WATCH Chandigarh: On the suspension of licenses of Uber and Rapido, cab union president Amandeep Singh says, ".... Our demands have not been met. In the rules that the companies had made, it was written that the driver would have insurance of Rs 6 lakh.. They didn't get our… pic.twitter.com/kaL9zgv0vZ— ANI (@ANI) September 9, 2026
ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ?
ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਨਿਤੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ (PCS) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ ਐਗਰੀਗੇਟਰਸ ਰੂਲਜ਼, 2025' ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਟਰਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਟ੍ਰਿਕਿਟੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਜ਼ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਰਾਇਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ/ਰੀਚਾਰਜ ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ 100 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼
ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਹੋਵੇਗਾ.. ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।"
ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਦਬਾਅ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ, "ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ ਦਾ 100ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ 16ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਨਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਟਰਮ ਬੀਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 24*7 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"
ਉਬਰ-ਰੈਪਿਡੋ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ
ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, "ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ.. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਬਰ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡੋ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ।"
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