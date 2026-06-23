Ground Report: Tricity ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਹਨ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ?
ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ, ਆਖਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : June 23, 2026 at 3:17 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਮੋਹਾਲੀ-ਪੰਚਕੂਲਾ) ਵਿੱਚ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਓਲਾ (Ola), ਉਬਰ (Uber) ਅਤੇ ਇਨਡਰਾਈਵ (inDrive) ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਉਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹਨ ? ਕੈਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ?
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੈਬ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ? ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੈਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। Ola, Uber, Rapido, inDrive ਅਤੇ ਹੋਰ ਐਗ੍ਰਿਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਚੇਨਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੈਪੁਰ, ਲਖਨਊ, ਇੰਦੌਰ, ਭੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'Moving Forward Together: Enabling Shared Mobility in India' ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਰਾਈਡ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਤੇ ਸੌਖੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਬ ਐਗ੍ਰਿਗੇਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ?
ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਕਾਲੀਨ ਹੜਤਾਲ 1 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ (ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ) 23 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ 21 ਤੋਂ 23 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਈਡ ਬੁਕਿੰਗਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਹਨ?
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਵਧਦੀਆਂ ਈਂਧਨ ਕੀਮਤਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, 'Chandigarh Aggregator Policy 2025' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।"
ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨਾ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਪ-ਅਧਾਰਿਤ ਕੈਬਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਕੈਬ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, 'ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 50,000 ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਓਲਾ, ਉਬਰ, ਰੈਪਿਡੋ ਅਤੇ ਇਨਡਰਾਈਵ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਡਰਾਈਵਰ-ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ Bharat Taxi ਐਪ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੀ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰਾਈਵਰ (ਬਾਈਕ ਟੈਕਸੀ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਕੈਬ ਸਣੇ) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'
"ਮਿਹਨਤ ਸਾਡੀ, ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ"- ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
25 ਸੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਗਰਾੳਂਡ ਵਿਚ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਧੀਰਜ, ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੈਂਟ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
"ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 14-14 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 25-30% ਹਿੱਸਾ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਡੀਜ਼ਲ/ਸੀਐਨਜੀ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰਵਿਸ, ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ।" - ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ
"ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ"
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ Aggregator Policy 2025 ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'STA ਨੇ ਓਲਾ ਦਾ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।'
ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਾਕੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਓਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਓਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।"
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਸਟੀਏ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ?
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (STA) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੈਬ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੈਬ ਐਗ੍ਰਿਗੇਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਐਗ੍ਰਿਗੇਟਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। OLA ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 15-15 ਦਿਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲ
ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਕਿਰਾਇਆ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ 'Aggregator Policy' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। STA ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਰਾਇਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਪੋਰਟ
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ।'