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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 17 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ!

ਸੈਕਟਰ-22 ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਆਟੋ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ।

CHANDIGARH STUDENT SHOT DEAD
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ (ANI)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 23, 2026 at 9:27 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੈਕਟਰ-22 ਸਥਿਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।

17 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ (ETV BHARAT)

ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ

ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਸੀ ਖੁੰਧਕ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 44 ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।"

ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ


ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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CHANDIGARH STUDENT SHOT DEAD

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