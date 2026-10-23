ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਵਾਰਦਾਤ: ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 17 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ!
ਸੈਕਟਰ-22 ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇੜੇ ਆਟੋ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ 'ਤੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ, ਦੋਸਤ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ।
Published : October 23, 2026 at 9:27 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ 17 ਸਾਲਾ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸੈਕਟਰ-22 ਸਥਿਤ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਟੋ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਸ ਖ਼ੂਨੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਐਚਓ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆਪਸੀ ਖੁੰਧਕ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ 44 ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੈਕਟਰ-22 ਵਿੱਚ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ।"
#BREAKING: Chandigarh: A minor boy, identified as Natik, was shot dead by three motorcycle-borne assailants in Sector 22 late Thursday evening. He was travelling in an autorickshaw with a friend when the incident occurred. Two other people, including the autorickshaw driver, were also injured. Police are investigating the incident, and the suspects have been identified— IANS (@ians_india) October 23, 2026
ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਨੈਤਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
#WATCH | Chandigarh | SHO Sudesh Kumar says, "Two boys and the auto-rickshaw driver were struck by gunfire. The auto-rickshaw driver has been admitted to the hospital. One person has lost his life. It appears there was a long-standing grudge between these boys, dating back to their school days. We have learned that a dispute broke out among a group of friends in Sector 44 today...The boy who died was a minor and the perpetrator is also of a similar age...The CFSL team has arrived, so it would be premature to comment further; the investigation is still in its initial stages" https://t.co/j4QqG4EP46— Ground NEWS 🗞️🚨🔴 (@ground__news) October 22, 2026
ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾਬਾਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।