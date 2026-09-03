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ਸਾਵਧਾਨ! 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਕਿਤੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਨਾ ਫ਼ਸ ਜਾਈਓ!

ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲੇ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ।

Chandigarh Railway station
ਸਾਵਧਾਨ! 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਰੇਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ... (CANVA/ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 3, 2026 at 2:28 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੁੱਟ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਗਾਰਡਰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਥਰੂ-ਰੂਫ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਲਈ ਪੂਰੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਟਰੈਫਿਕ ਬਲਾਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਰ?

ਇਹ ਬਲਾਕ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਯਾਨਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਠਹਿਰਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰੂਟ

ਬਲਾਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14615 ਲਾਲਕੁਆਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅੰਬਾਲਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਬਾਲਾ-ਸਰਹਿੰਦ-ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨੰਬਰ 14616 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਲਾਲਕੁਆਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਬਾਲਾ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ-ਸਰਹਿੰਦ-ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਨਿਊ ਮੋਰਿੰਡਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਟਾਪੇਜ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੇ।

ਕੁੱਲ 442 ਫੇਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਦ

ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 442 ਫੇਰੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

  1. ਦਿੱਲੀ-ਕਾਲਕਾ-ਦਿੱਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (14331/14332)
  2. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (14541/14544)
  3. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (14629/14630)
  4. ਅੰਬਾਲਾ-ਕਾਲਕਾ-ਅੰਬਾਲਾ ਪੈਸੰਜਰ (54531/54532)
  5. ਅੰਬਾਲਾ-ਜਲੰਧਰ ਸਿਟੀ-ਅੰਬਾਲਾ (74645/74646)
  6. ਅੰਬਾਲਾ-ਦੌਲਤਪੁਰ ਚੌਕ-ਅੰਬਾਲਾ (74991/74992)

ਹੁਣ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ

ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

  1. ਰਾਮਨਗਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਰਾਮਨਗਰ (15063/15064) ਟ੍ਰੇਨ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇਗੀ।
  2. ਅਜਮੇਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਅਜਮੇਰ ਗਰੀਬ ਰਥ (12983/12984) ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋਵੇਗੀ।
  3. ਉਦੈਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਉਦੈਪੁਰ (20989/20990) ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ 'ਤੇ ਟਰਮੀਨੇਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਅਸਥਾਈ ਠਹਿਰਾਅ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਟਾਟਾ ਮੂਰੀ, ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਸਟਾਪੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਨ ਇਨਕੁਆਰੀ ਸਿਸਟਮ (NTES) ਐਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ।

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