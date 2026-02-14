ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਂਪ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਵੀ ਹੈ।
Published : February 14, 2026 at 5:35 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੂਰੀ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
ਦਿਵਿਆਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਿਵਿਆਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਂਪ ਅਤੇ 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੋ-ਫਲੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 20 ਖੜ੍ਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਟਾਪ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 25 ਹੋਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ 50 ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 85 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।'
