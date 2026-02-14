ETV Bharat / state

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਂਪ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ (400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ) ਵੀ ਹੈ।

Chandigarh gets 25 new bus
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੂਰੀ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 14, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਈ-ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੂਰੀ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਲ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਰ (Etv Bharat)


ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਅਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।



ਦਿਵਿਆਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਦਿਵਿਆਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਂਪ ਅਤੇ 400 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਲੋ-ਫਲੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਤਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਸਭ ਲਈ ਸਮਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 20 ਖੜ੍ਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਟਾਪ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 25 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 25 ਹੋਰ ਅਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬਾਕੀ 50 ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 85 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਹਰ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਯਾਤਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।'



ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਹ 15 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ‘ਤੇ 224 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 36 ਬੈਠਣ ਅਤੇ 20 ਖੜ੍ਹੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸਟਾਪ ਬਟਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Chandigarh gets 25 new bus
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ (Etv bharat)

100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਕੁੱਲ 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ 25 ਬੱਸਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ 25 ਹੋਰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਬੱਸਾਂ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ 85 ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਕਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ।

Chandigarh gets 25 new bus
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੂਰੀ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ (Etv bharat)

ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ:

  • ਪੈਨਿਕ ਬਟਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ
  • ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗੇ ਹਨ
  • ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ

ਦਿਵਿਆਂਗ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ

  • ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰੈਂਪ
  • 400 ਮਿਮੀ ਲੋ-ਫਲੋਰ ਡਿਜ਼ਾਇਨ
  • ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਤਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।



ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

  • ਲੰਬਾਈ: 15 ਮੀਟਰ
  • ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ
  • ਇਕ ਵਾਰ ਫੁੱਲ ਚਾਰਜ ‘ਤੇ 224 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
  • ਬੈਠਣ ਲਈ 36 ਅਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ 20 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ
  • ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਡਿਸਪਲੇ ਬੋਰਡ
  • ਸਟਾਪ ਲਈ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ
  • 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
Chandigarh gets 25 new bus
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ 25 ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਪੂਰੀ ਏਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ (Etv bharat)

