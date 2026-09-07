ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਕਿ.ਮੀ. ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਜਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਓਵਰਹੈੱਡ 11 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ।
By PTI
Published : September 7, 2026 at 12:01 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 25,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (CPDL) ਨੇ ਸੈਕਟਰ 1 ਤੋਂ 8 ਤੱਕ ਓਵਰਹੈੱਡ 11 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਕੇਬਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 25,000 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਟੰਡਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਵਰਗੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
'ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ'
ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਮੀਗਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਓਵਰਹੈੱਡ ਲਾਈਨਾਂ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਲਟ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਈ ਫੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
₹900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਫੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰਿਮੋਟਲੀ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ₹900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 18 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ 11 ਕੇਵੀ ਕੇਬਲ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਹੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੀਪੀਡੀਐਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਤੂਫਾਨਾਂ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਉਖਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਰੱਖਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।