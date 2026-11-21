ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ, ਚਰਖੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਤੱਕ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਝਲਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚਰਖਾ, ਪੀੜ੍ਹਾ, ਮੰਜਾ, ਛੱਜ, ਸੰਦੂਕ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ...
Published : November 21, 2026 at 9:31 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚਰਖਾ, ਪੀੜ੍ਹਾ, ਮੰਜਾ, ਛੱਜ, ਸੰਦੂਕ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਾਰੰਗੀ, ਸਿਤਾਰ ਅਤੇ ਢੋਲ ਵਰਗੇ ਸਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗੀਤਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦੀ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੱਥੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰੋਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਥਾਂ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ (ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ) ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਸਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨੀਵਲ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੀ। ਚਰਖੇ 'ਤੇ ਸੂਤ ਕੱਤਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਜੇ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਸਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨੀਵਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
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