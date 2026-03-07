ETV Bharat / state

10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਖੱਲਣ ਕਲਾਕਾਰੀ

ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ' (Grass Artist) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ। (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 7, 2026 at 8:39 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਦਭੁਤ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਥਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 'ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ' (Grass Artist) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

10 ਹਜ਼ਾਰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਵਿਖੱਲਣ ਕਲਾਕਾਰੀ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ... (ETV Bharat)

ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ, ਅਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਚਰਚਾ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 'ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸ' ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

10,000 ਅਨਾਜ਼ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨਾਲ 10,000 ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਰੀਝ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਚਿੱਤਰ ਉੱਕਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ-ਜਾਗਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਬਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਨਾਇਆਬ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ 'ਕਿਸਾਨ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ' ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਨਾਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਇਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

"ਅਨਾਜ ਦੇ ਦਾਣਿਆ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਜ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਵੁਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। " -ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ, ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਮੁੱਲ ਹਾਲੇ ਡੇਢ ਕੁ ਲੱਖ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ।

ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਈ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ (ETV Bharat)

"ਇਹ ਚਿੱਤਰ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 3 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਔਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਾਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਸਵੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।" -ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ, ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੰਗਾਂ, ਪੈਨਸਿਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਧਿਅਮ ਚੁਣਿਆ। ਇਸ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ- ਕਣਕ, ਮੱਕੀ, ਚੌਲ, ਮੂੰਗੀ, ਮਸਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ETV Bharat)

3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਤਸਵੀਰ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ-ਭਾਵ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ, ਦਾੜ੍ਹੀ, ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪੋਰਟਰੇਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।"

ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਅਨੋਖੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਬਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਇਹ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹੁਣ ਇਸ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਰਟਿਸਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਤਸਵੀਰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਲ ਕਲਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਅਤੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ (ETV Bharat)

ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਣਮੁੱਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਾ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਰਥਿਕ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਗੱਲ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਸ ਆਰਟਿਸਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕੰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਭਰਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕੁਮਾਰ ਚੌਹਾਨ (@grass_artis) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਗਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 10,000 ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਾਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੋਹਫ਼ਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।"

