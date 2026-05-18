ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਲਿਮਟ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਿੱਕਲੀ ਅਫ਼ਵਾਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸੱਚਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਵਾਹ ਉੱਡ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਪਵਾਉਣ 'ਤੇ ਲਿਮਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

Chandigarh Petrol diesel banned
ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ (etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 4:13 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਤੇਲ ਪਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦਕਿ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ 1500 ਦਾ ਤੇਲ ਪਵਾ ਸਕੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਫ਼ਵਾਹ ਫੈਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਨੇ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਢੁਕਵੇਂ ਈਂਧਨ ਸਟਾਕ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕਾਰਜ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹਨ।"

ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਫਵਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਈਂਧਨ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਈਂਧਨ ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਈਂਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਅਤੇ OMCs ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਤ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।

